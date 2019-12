Die Zukunft des Kapitäns beim Bergischen HC : Kristian Nippes’ Rolle hat sich gewandelt

Solingen Der Vertrag des Kapitäns des Erstligisten Bergischer HC läuft im Sommer 2020 aus. Unmissverständlich macht der 31-Jährige klar, dass er niemals für einen anderen Verein als Profi Handball spielen werde.

Sportliche Erfolge 47 Länderspiele bestritt Nippes mit der Jugend- und Junioren-Nationalmannschaft. Mit letzterer wurde er 2009 Weltmeister. In der B- und A-Jugend gehörte er bei der SG Solingen zum Kader, der die Deutsche Meisterschaft holte. In der Saison 2009/10 lief der Solinger für die damalige B-Nationalmannschaft auf.

„Ich bin als Eigengewächs aus der Jugend in eine Mannschaft mit internationalen Profis gekommen, um dort meinen Platz zu finden“, blickt der Junioren-Weltmeister von 2009 auf seine Anfänge in der Zweiten Liga zurück. „Ich hatte zum Glück immer Menschen im Verein und Mitspieler um mich herum, die gesehen haben, dass Talent da ist.“ Zum gestandenen Erstliga-Spieler hat ihn vielleicht ausgerechnet der einzige Vereinswechsel seiner Handball-Laufbahn gemacht. „Nach keiner guten Saison war ich damals nur noch auf Rechtsaußen vorgesehen.“ Eine Entscheidung des damaligen Trainers Raimo Wilde, die Kristian Nippes nicht hinnehmen wollte. „Beim DHC Rheinland habe ich unheimlich viel gespielt, was natürlich auch mit der Insolvenz zu tun hatte. Als ich zum BHC zurück kam, war der Blick auf meine Person eine andere.“ Er war nicht mehr das Eigengewächs.

Offen ist bislang allerdings, ob Kristian Nippes den zuletzt so erfolgreich bestrittenen Weg über die Saison hinaus bestreiten wird. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Nach der am Sonntag verkündeten Vertragsverlängerung mit Maciej Majdzinski bis 2022 gibt es für die kommende Saison ein Überangebot im rechten BHC-Rückraum. Mit Ragnar Johannsson und Neuzugang David Schmidt verfügen zwei weitere Linkshänder über gültige Verträge. „Es macht keinen Sinn, mit vier Spielern auf dieser Position in die Saison zu gehen – sportlich wie wirtschaftlich“, sagt der frischgebackene Familienvater. Zu seiner sportlichen Zukunft verrät der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann nur, dass er in keinem anderen Verein Profi-Handball spielen werde. „Das habe ich schon lange kund getan. Kein anderer Klub wird mir das geben können, was ich in Solingen über die vielen prägenden Jahre erlebt habe und erfahren durfte.“