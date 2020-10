Handball-Bundesliga : BHC überrascht mit Auswärtssieg

Magdeburg / Solingen Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gewinnt Handball-Erstligist Bergischer HC beim SC Magdeburg. Der 31:27 (14:16)-Erfolg war ein Produkt einer deutlichen Steigerung in der Abwehr nach dem Seitenwechsel.

Nach siebenmonatiger Pause ohne Meisterschaftsspiel und dreimonatiger Vorbereitungsphase meldet sich der Bergische HC in der Handball-Bundesliga eindrucksvoll zurück. Vor 1700 Zuschauern in der zumindest optisch gut gefüllten Getec-Arena gerieten die Löwen gegen den SC Magdeburg immer dann in Probleme, wenn sie in Unterzahl agieren mussten. Am Ende aber waren sie der strahlende Sieger. Die Partie im Spielfilm.