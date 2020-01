Handball-Bundesliga : Tom Kare Nikolaisen wechselt zum Bergischen HC

Solingen/Wuppertal Der Handball-Bundesligist Bergischer HC hat den norwegischen Nationalspieler Tom Kare Nikolaisen verpflichtet.

Tom Kare Nikolaisen hat für Kolstad IL, wo er seit dem Beginn seiner Profikarriere in der Saison 2015/16 unter Vertrag steht, bislang 187 Tore in insgesamt 104 Pflichtspielen erzielt. In der laufenden Spielzeit der "REMA 1000-ligaen" kann der Kreisläufer bereits 33 Treffer in 14 Spieleinsätzen verbuchen.