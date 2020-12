Handball-Bundesliga : BHC verpasst Remis im Löwen-Duell

Lukas Stutzke war mit seinen fünf Treffern entscheidend daran beteiligt, dass der Bergische HC bei den Rhein-Neckar Löwen fast etwas Zählbares mitgenommen hätte. Foto: Peter Meuter

Der Bergische HC hat bei den Rhein-Neckar Löwen die große Überraschung verpasst. Der Knackpunkt bei der 23:24 (9:13)-Niederlage war die Offensivleistung in der ersten Halbzeit.

BHC-Keeper Christopher Rudeck ebnete mit seiner letzten Parade den Weg auf die Chance zum möglichen Ausgleich. Löwen-Coach Sebastian Hinze nahm 33 Sekunden vor Ende seine Auszeit, um den Spielzug anzusagen, der bis dahin gegen die Rhein-Neckar Löwen am besten funktioniert hatte.

Die Umsetzung allerdings endete in einem frustrierenden Fehlpass ins Seitenaus. Weil Tom Kare Nikolaisen in der Mitte festgehalten und damit keinen Platz für David Schmidt schaffen konnte, fehlte das Timing für den angedachten Pass auf Lukas Stutzke.

Es blieb beim 23:24, obwohl der Bergische HC nach einem Weitwurf von Alexander Petersson ins Rund der SAP-Arena noch einmal in Ballbesitz kam. Statt sich mit Pässen womöglich noch einmal in Wurfposition zu bringen, ging es nur mit einem zeitraubenden Dribbling in die gegnerische Hälfte.

Beim Gang in die Kabinen hatte es nicht danach ausgesehen, dass die Bergischen die Rhein-Neckar Löwen noch einmal würden gefährden können. „Wir hatten zu wenig Mut in den Zweikämpfen und waren in den Angriffen nicht beweglich genug“, bilanzierte Sebastian Hinze im „sky“-Interview.

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gäste stark verbessert. Angeführt von Mittelmann Tomas Babak und dem fünffachen Torschützen Lukas Stutzke wurde der zwischenzeitliche Fünf-Tore-Rückstand kontinuierlich aufgeholt. Die erste Führung gelang Tom Kare Nikolaisen per Heber zum 19:18 (48.).