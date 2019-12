Handball-Bundesliga : BHC wartet auf ersten Sieg im ISS-Dome

Düsseldorf / Solingen Der Bergische HC unterlag den Rhein-Neckar Löwen in seinem Weihnachtsspiel mit 26:29 (12:16). Vor 5734 Zuschauern in Düsseldorf waren die Schwächen im Positionsangriff entscheidend.

Die Statistik der ersten Halbzeit zeigte deutlich auf, warum der Bergische HC beim Gang in die Kabinen mit vier Treffern in Rückstand lag (12:16). Fabian Gutbrod, Linus Arnesson und Kristian Nippes gelangen im Positionsangriff lediglich drei Treffer aus dem Rückraum. Die restlichen neun Tore resultierten aus Siebenmetern oder Abschlüssen beim Tempospiel. Zu kompakt agierte die Abwehr der Rhein-Neckar Löwen.

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild erst, als der eingewechselte Christopher Rudeck eine Serie von drei Paraden in Serie startete. Auf die abgewehrten Bälle von Uwe Gensheimer (Siebenmeter, Linksaußen) und Andy Schmid (Rückraum) folgten drei BHC-Treffer von Max Darj, Arnor Gunnarsson und Tomas Babak (37.) zum 18:19.

In den Folgeminuten demonstrierte Fabian Gutbrod, was vor 5734 Zuschauern im ISS-Dome möglich gewesen wäre, wenn sich zur kompakten Abwehrarbeit, den zahlreichen Torhüter-Paraden und zum guten Tempospiel eine durchgängig hohe Effektivität aus dem Rückraum gesellt hätte. Mit seinen drei Toren in Folge zum 21:22 (45.) ließ er kurzzeitig die Hoffnung aufleben, dass der BHC nicht sein fünftes Spiel in Serie verlieren und stattdessen die erste Partie in Düsseldorf gewinnen würde.