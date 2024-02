Handball-Bundesliga BHC lässt erneut die Punkte liegen

Einer der Gründe für die 26:29-Niederlage gegen die TSV Hannover-Burgdorf waren die Fehler, die in der Schlussphase in der Häufung nicht passieren dürfen. Ein Fehlwurf von Grega Krecic, direkt im Folgeangriff ein katastrophaler Fehlpass des Slowenen genau in die Hände von Renars Uscins, ein vergebener Siebenmeter von Linus Arnesson – nach diesen drei erfolglosen Angriffen setzten sich die Niedersachen entscheidend auf 27:25 ab.