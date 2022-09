Handball-Bundesliga : BHC im Löwen-Duell knapp geschlagen

In wechselnden Besetzungen im Innenblock – hier mit Tom Kare Nikolaisen – hinterließ die BHC-Abwehr gegen die Rhein-Neckar Löwen einen guten Eindruck. Foto: Peter Meuter

Düsseldorf / Solingen Handball-Bundesligist Bergischer HC muss beim 26:27 (11:13) den Rhein-Neckar Löwen nach einer spannenden Schlussphase beide Punkte überlassen.

Sebastian Hinze betritt für gewöhnlich konzentriert und mit ernster Miene mit der Vorstellung der eigenen Mannschaft die Halle. So war es bei jedem seiner vielen Spiele als Cheftrainer des Bergischen HC, so war es auch in den bisherigen Partien in seiner neuen Verantwortung als Coach der Rhein-Neckar Löwen. Als das BHC-Urgestein jedoch das Spielfeld der Mitsubishi Electric Halle betritt, kann er sich ein Lächeln nicht verkneifen, als ihm Maskottchen Bergi entgegen kommt und ihn herzlich umarmt. Der folgende Sonderapplaus für Sebastian Hinze der rund 2500 Zuschauer in Düsseldorf geht während der laufenden Vorstellung von Hallensprecher Cedric Pick unter.

Während der ersten Minuten ist weder ihm noch seinem Nachfolger an der Seitenlinie des Bergischen HC zum Lächeln zumute. Jamal Naji muss mit den Löwen-Fans bis zur 9. Minute warten, ehe Noah Beyer zum ersten Mal RNL-Keeper Joel Birlehm überwindet (1:3). Bereits zu diesem Zeitpunkt hätte der BHC bereits höher in Rückstand liegen können, wenn Peter Johannesson nicht glänzend in die Partie gestartet wäre. Der BHC-Schlussmann ist mit seinen Paraden bei freien Bällen hauptverantwortlich dafür, dass sein Team in Reichweite des bislang ungeschlagenen Tabellenzweiten bleibt – sehr zum Ärger von Sebastian Hinze.

Info BHC – Rhein-Neckar Löwen 26:27 BHC: Johannesson (14 Paraden), Rudeck – Beyer (3/1), Schönningsen (2), Nothdurft (5), Weck, Gunnarsson, Ladefoged, Fraatz (1), Babak (1), Arnesson (5/1), Bergner, Nikolaisen (1), M’Bengue, Stutzke (8). RNL: Birlehm (12 Paraden), Appelgren (ab 53. / 3 Paraden, davon 2 Siebenmeter) – Gensheimer (6/1), Kirkelokke (3), Knorr (1/1), Helander, Ahouansou, Lagergren (4), Groetzki (3), Forsell Schefvert (1), Michalski, Horzen, Gislasson, Jaganjac (5), Kohlbacher (4).

Als Noah Beyer mit zwei Treffern in Serie den ersten Ausgleich erzielt (14. / 6:6) und Peter Johannesson weitere freie Würfe von Jannik Kohlbacher und Juri Knorr abwehrt, ist der Weg bereitet für die erste bergische Führung bei der Heimspiel-Premiere in der Mitsubishi Electric Halle. Nach einer sehenswerten Kombination über Linus Arnesson und Lukas Stutzke trifft Noah Beyer den Kopf von Joel Birlehm statt zum 7:6 ins Tor – mit der Konsequenz einer Zwei-Minuten-Strafe.

Wiedersehen in neuer Funktion: RNL-Coach Sebastian Hinze und BHC-Geschäftsführer Jörg Föste. Foto: Peter Meuter

Nach dem 9:10 (23.) – Linus Arnesson ausnahmsweise mit einem Treffer aus dem Rückraum – kehren die Fehler der Anfangsphase zurück. Anspiele an den Kreis misslingen, einige Abschlüsse sehen gegen die gute Deckung der Rhein-Neckar Löwen unbeholfen aus. Bis zwei Sekunden vor dem Seitenwechsel bleibt der BHC ohne Torerfolg, ehe Tim Nothdurft zum 11:13 verkürzt.

In Halbzeit zwei avanciert Peter Johannesson abermals zum Wegbereiter für eine mögliche Überraschung. Der Schwede glänzt mehrfach bei freien Würfen – so auch zweimal in Folge gegen Uwe Gensheimer. Dazwischen trifft Lukas Stutzke nach Zweiter Welle zum 18:18 (43.). In der Folge belohnen sich die gastgebenden Löwen nicht für ihre konstant gute Abwehrarbeit, indem sie vermeintliche Big Points auslassen. Ein vergebener Siebenmeter von Linus Arnesson beim Stand von 19:20 gehört dazu.