Handball-Bundesliga Auf Abstiegsplatz in die Länderspiel-Pause

Ausschließlich das Ergebnis betrachtet, gehörte die Anfangsphase dem Team um Nationalspieler Julian Köster. Der Tabellensiebte führte nach zwölf Minuten mit 8:4 in einer Partie, in der beide Mannschaften lange auf Augenhöhe agierten. Ungeachtet des frühen Vier-Tore-Rückstandes wichen die Gastgeber in der ausverkauften Unihalle nicht von ihrem spielerischen Konzept ab. Mit tatkräftiger Unterstützung von Keeper Christopher Rudeck schafften Frederik Ladefoged, Djibril M’Bengue, Yannik Fraatz und Lukas Stutzke mit vier Treffern in Serie den Ausgleich (17. / 8:8). Auch eine doppelte Unterzahl nach Zeitstrafen für Ladefoged und Stutzke steckten die Löwen mit Kampfgeist und Willen weg, um mit einem 15:15 nach Linus Arnessons Treffer mit dem Halbzeit-Signal in die Kabinen zu gehen.