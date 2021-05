Handball-Bundesliga : BHC fehlt die Selbstsicherheit

Balingen / Solingen Die Quarantäne-Phasen und die jüngsten Niederlagen haben Spuren beim Bergischen HC hinterlassen – das zeigte sich bei der 25:27 (11:13)-Niederlage bei HBW Balingen-Weilstetten.

In vielen ähnlich umkämpften Spielen in dieser Saison ist der Bergische HC am Ende als Sieger hervorgegangen. „Es hat uns vor Wochen noch ausgezeichnet, dass wir 60 Minuten unser System durchgezogen und uns keinen Kopf gemacht haben“, nannte Löwen-Coach Sebastian Hinze dafür einen Grund. Nach der vierten Niederlage in Serie allerdings musste er feststellen, dass er seinen Spielern anmerke, dass „der Kopf nicht ganz so frei ist“.