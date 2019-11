Handball-Bundesliga : Alexander Weck lässt den BHC jubeln

Es dauerte einige Zeit, bis die Löwen nach dem kurzfristigen Ausfall von Abwehrchef Csaba Szücs ihre Stabilität in der Deckung gefunden hatten. Neben Max Darj (l.) im Innenblock agierte erst Alexander Weck, später Lukas Stutzke (Foto / 4.v.l.). Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Zwei Sekunden vor Schluss beendete der Nachwuchsmann des Bergischen HC die Zitterpartie gegen den HC Erlangen mit seinem Tor zum 25:24 (11:13)-Endstand. Lange Zeit waren die Löwen einem Zwei- bis Drei-Tore-Rückstand hinterhergelaufen.

Nach Arnor Gunnarsson (Muskelbündelriss) verzeichnete der Bergische HC vor dem Heimspiel gegen den nur einen Punkt besser platzierten HC Erlangen kurzfristig die Ausfälle von zwei weiteren Leistungsträgern. Keeper Tomas Mrkva fehlte mit einer Entzündung der Patellasehne und wird wohl zwei Wochen ausfallen. Zudem musste Csaba Szücs mit einer knöchernen Verletzung passen. Für den Abwehrchef rückte erst Alexander Weck und später Lukas Stutzke neben Max Darj in den Innenblock. Die Partie im Spielfilm.

1. Minute In der Regel vertraut BHC-Coach Sebastian Hinze von Beginn auf eine 6:0-Deckung. Gegen Erlangen überrascht er von der ersten Sekunde an mit einer 5:1-Variante, bei der Linus Arnesson auf der Spitze agiert. Ungewohnt ist auch das Personal der Startformation mit Sebastian Damm und Yannik Fraatz auf den Außenpositionen sowie Alexander Weck, der auch im Angriff agiert und beim 5:7 als Torschütze in Erscheinung tritt.