Handball-Bundesliga : Bergischer HC scheitert an Daniel Rebmann

Göppingen / Solingen Bei der 24:27 (10:12)-Niederlage gegen Frisch Auf Göppingen läuft der BHC erfolglos einem frühen Vier-Tore-Rückstand hinterher – trotz einer kämpferisch guten Leistung.

Laut Tabelle war das Erstliga-Duell zwischen FrischAuf Göppingen und dem Bergischen HC ein Spitzenspiel. Beide Teams hatten in der noch jungen Handball-Saison bislang eine Partie verloren und mit Nettelstedt, Hamburg und Stuttgart jeweils die gleichen Konkurrenten bezwungen. Nicht zuletzt die sechs Unentschieden in der bisherigen Bilanz der beiden Clubs sowie zahlreiche weitere enge Spiele ließen abermals eine Begegnung auf Augenhöhe zwischen dem Tabellenvierten und -fünften erwarten.

Das Resultat zur Halbzeit schien ein Beleg zu sein. Der BHC hätte sich aber nicht beschweren können, wenn er vor rund 2500 Zuschauern in der EWS-Arena mit einem deutlich höheren Rückstand als 10:12 in die Kabinen gegangen wäre. Jacob Bagerstedt hatte in der 28. Minute zum wiederholten Mal eine Göppinger Vier-Tore-Führung herausgeworfen (12:8). Marcel Schiller per Siebenmeter, Tim Kneule aus der Nahdistanz oder Kresimir Kozina vom Kreis scheiterten anschließend jedoch allesamt an Löwen-Keeper Tomas Mrkva, der zum Ende des ersten Abschnitts keinen Treffer mehr zuließ.