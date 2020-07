Handball-Bundesliga : Bergischer HC nimmt an Pilotprojekt mit bis zu 6000 Fans teil

Solingen / Düsseldorf Die Handball-Bundesliga, die Deutsche Eishockey-Liga und die Sportstadt Düsseldorf wollen gemeinsam entworfene Muster-Konzepte bei Freundschaftsspielen testen, die vor Beginn der regulären Saison stattfinden. Die Spiele finden nur mit Zuschauern statt, wenn die dann gültige Rechts- und Genehmigungslage dies erlaubt.

Jörg Föste, Geschäftsführer Sport beim Bergischen HC, dankt der Sportstadt Düsseldorf für die „außergewöhnliche Initiative. Wir alle wünschen uns eine möglichst weitreichende Zuschauerfreigabe. Dem 12. September wird eine große Bedeutung zukommen.“ Die entwickelten Konzepte beinhalten unter anderem eine Orientierung an der jeweiligen pandemischen Lage in den entsprechenden Gebieten sowie umfangreiche Schutzmaßnahmen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. So sollen etwa im ISS Dome mit einer Kapazität von 13.200 Zuschauern zwischen 2000 und 6000 Zuschauer Platz finden.

Für den ersten Testlauf haben die Organisatoren aufgrund des in der HBL bereits am 1. Oktober geplanten Saisonstarts den Handball ausgewählt. Teilnehmer wäre neben dem BHC und Essen auch der VfL Gummersbach. Am 12. September sollen die Löwen um 15 Uhr im ISS Dome auf Erstliga-Aufsteiger TuSEM treffen, eine Woche später würde am 19. September zur selben Uhrzeit das Spiel zwischen Essen und Gummersbach im Castello folgen.