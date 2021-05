Handball-Bundesliga : BHC feiert erlösenden Zittersieg

Solingen Handball-Erstligist Bergischer HC setzte sich in einer jederzeit ausgeglichenen Partie gegen den TSV GWD Minden hauchdünn mit 25:24 (13:12) durch. Garant für den knappen Sieg war Löwen-Keeper Tomas Mrkva mit 22 Paraden.

Noch vor wenigen Wochen hatte der Bergische HC in der Tabelle der Handball-Bundesliga aussichtsreich hinter den Füchsen Berlin auf Tabellenplatz sieben gelauert – mit Aussichten, sich womöglich für den EHF-Pokal zu qualifizieren. Nach vier Niederlagen in Serie waren die Löwen zuletzt ins triste Mittelfeld bis auf Position elf abgerutscht. Mit einem 25:24-Erfolg gegen den TSV GWD Minden stoppte das Team von Trainer Sebastian Hinze ein weiteres Durchreichen. Die Partie im Spielfilm.

13. Minute Die Mindener spielen in der Offensive zumindest optisch effektiver, was sich aber nicht im Ergebnis widerspiegelt. Das ist auch mit der Leistung von Tomas Mrkva begründet: Bis zur 13. Minute verzeichnet der BHC-Keeper bereits sechs Paraden, darunter einen (allerdings schwach geworfenen Siebenmeter) von Kevin Gulliksen. Im Gegenzug trifft Fabian Gutbrod zur ersten Zwei-Tore-Führung (7:5).

19. Minute Dem Positionsangriff des BHC fehlt der Spielfluss und die Beweglichkeit – selbst in Überzahl. Ausnahme bildet ein mustergültiges Anspiel an den Kreis von Linus Arnesson auf Max Darj (8:7). Dass die Gastgeber die anschließend von Arnor Gunnarsson herausgeworfene 9:7-Führung gegen einen keineswegs überzeugenden Gegner gleich wieder verspielen, liegt an den Technischen Fehlern, die sich im Anschluss häufen.

26. Minute Lukas Stutzke trifft den Pfosten, Renars Uscins setzt einen freien Versuch von Rechtsaußen neben das Tor, Max Darj scheitert beim Tempogegenstoß an GWD-Keeper Malte Semisch. Gelegenheiten, sich vor der Pause abzusetzen, gibt es reichlich – zumal Tomas Mrkva seine Zahl an Paraden in Halbzeit eins auf elf aufstockt. Der letzte gehaltene Ball landet nach dem Versuch, einen Schnellangriff mit einem langen Pass einzuleiten, gleich wieder in den Händen der Gäste. Statt 14:11 heißt es beim Gang in die Kabinen nach einem Gulliksen-Treffer 13:12.