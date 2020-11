Handball-Bundesliga : Vierte BHC-Niederlage in Serie gegen ein Spitzenteam

Vierte BHC-Niederlage in Serie gegen ein Spitzenteam

BHC-Linksaußen Jeffrey Boomhouwer traf bei einem Siebenmeter Melsungens Schlussmann Silvio Heinevetter am Kopf und sah dafür die Rote Karte. Foto: Peter Meuter

Solingen / Kassel Die MT Melsungen bleibt für den Bergischen HC ein nahezu unbezwingbarer Gegner: Trotz 31 erzielter Auswärtstore unterlagen die Löwen mit 31:32 (15:17).

Die Schleife konnte der Bergische HC auch nicht in der Schlussphase durchbrechen. Wie schon einige Male zuvor wurde ein Drei-Tore-Rückstand aufgeholt, ohne aber für die Wende sorgen zu können.

Sekunden vor Schluss kamen die Löwen nach einer erfolgreichen Wurffalle und eine Parade von Christopher Rudeck in Ballbesitz. Die letzte Chance auf den möglichen Ausgleich allerdings verpuffte, weil die Melsunger keinen Wurf mehr zuließen. Die Uhr tickte zum 31:32-Endstand auf Null herunter.

„Was gefehlt hat, war im Angriff die Effektivität im Überzahlspiel und in der Abwehr das Verteidigen der Übergänge von außen“, bilanzierte Löwen-Chefcoach Sebastian Hinze. Zudem habe sein Team in der ersten Halbzeit zu lange gebraucht, um die Übergänge von links zu lösen. „Und in der zweiten Hälfte haben wir es über eine 3:2:1-Abwehr zwar geschafft, dass Melsungen die Übergänge von rechts gespielt hat.“ Aber da habe seine Mannschaft zu viele Tore kassiert.