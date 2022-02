Handball-Bundesliga : Perfekter BHC-Start in zweite Saisonhälfte

Solingen Handball-Erstligist Bergischer HC setzt nach der EM-Pause mit dem 33:27 (17:9)-Erfolg im Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen ein Zeichen.

Sein Spannmann Christopher Rudeck erlebte indes einen ruhigen Abend zwischen den Pfosten – insbesondere in der ersten Halbzeit. Seine Vorderleute erledigten in der Abwehr einen derart guten Job, dass der Schlussmann bis zum Gang in die Kabinen bei vier Paraden lediglich neun Mal den Ball aus dem Netz holen musste. Die Bergischen, die sich mit den Göppingern traditionell eigentlich hart umkämpfte Duelle bis zur letzten Sekunde liefern, führten zu diesem Zeitpunkt auch in der Höhe verdient mit 17:9.