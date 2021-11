Handball-Bundesliga : Remis stimmt BHC nicht zufrieden

Der letzte Freiwurf von Fabian Gutbrod verfehlte sein Ziel – und es blieb beim 25:25 vot rund 1500 Zuschauern in der Klingenhalle. Foto: Peter Meuter

Solingen Mit einer Vier-Tore-Führung war der Bergische HC in die Schlussphase gegangen – am Ende reichte es beim 25:25 (16:12) gegen den HC Erlangen nur zu einem Punktgewinn.

„Wir haben über 60 Minuten eine sehr überzeugende Vorstellung geliefert“, bilanzierte BHC-Geschäftsführer Jörg Föste. „Es gab, wenn man es so pathetisch formulieren darf, heute nur keinen Handballgott für uns.“ Zum fehlenden Quäntchen Glück in den entscheidenden Momenten gehörten unter anderem die Pfostentreffer von Simen Schönnigsen sowie Jeffrey Boomhouwer 50 Sekunden vor Schluss.

„Am Ende kriegen wir halt in fünf Angriffen Sieben gegen Sechs fünf Gegentore und werden ein wenig unruhiger“, sagte Löwen-Coach Sebastian Hinze. „Wenn wenn wir da ein, zwei Bälle geholt hätten, gewinnen wir das Spiel auch.“ Demnach fühlte sich das Unentschieden am Ende für die Löwen deutlich schlechter an hat als für den HC Erlangen.