Handball-Bundesliga Mads Andersen wirft den Bergischen HC ins Glück

Dass die Zuschauer den BHC letztendlich doch noch mit stehenden Ovationen für einen Heimsieg feiern konnte, lag zum einen an Peter Johannesson. Der Löwen-Keeper sammelte seine Paraden 14 bis 16 und leitete so die nicht mehr für möglich gehaltene Aufholjagd ein. Zum anderen lag es an der Rückkehr der Treffsicherheit. Aron Seesing vom Kreis, Tim Nothdurft nach Zweiter Welle und der zum Durchbruch freigespielte Eloy Morante Maldonado trafen zum 28:28-Ausgleich. Als dann auch noch Azat Valiullin bei einem freien Versuch von Linksaußen den Ball per Heber auf statt ins Tor setzte, blieben dem BHC noch 20 Sekunden für den letzten Angriff.