Handball-Bundesliga : Bestnoten für die BHC-Abwehr

BHC-Chefcoach Sebastian Hinze war ab Mitte der ersten Halbzeit nicht zufrieden, als die Effektivität in der Offensive für rund zehn Minuten nachließ. Foto: Peter Meuter

Solingen Nach drei Punkten aus zwei Spielen lässt Handball-Erstligist Bergischer HC gegen die Eulen Ludwigshafen zwei weitere Zähler folgen. Den Grundstein zum 28:19 (14:8)-Heimsieg legen die Löwen mit einer perfekten Startphase.

Es gibt Mannschaften in der Handball-Bundesliga, die liegen dem Bergischen HC nicht, obwohl sie durchaus in die Kategorie „machbare Aufgabe“ gehören. Die MT Melsungen gehört dazu, und auch gegen die Eulen Ludwigshafen weisen die Löwen eine negative Bilanz auf.

Letztere hatten in der Vorsaison vom Corona-Saisonabbruch profitiert und waren auf einem Abstiegsplatz rangierend dem Gang in die Zweite Liga entgangen. Im neuerlichen Duell beider Teams besserte der BHC seine Bilanz auf – mit einem 28:19 (14:8)-Erfolg in eigener Halle. Die Partie im Spielfilm