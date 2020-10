Handball-Bundesliga : Mrkvas Paraden ebnen Weg zum BHC-Sieg

Solingen Vor (fast) leeren Rängen in der Klingenhalle gewinnt Handball-Erstligist Bergischer HC sein Heimspiel gegen den HC Erlangen am Ende souverän mit 29:25 (15:14).

Als Jens Scheffler die Stimme erhebte, um als Hallensprecher seine ersten Begrüßungsworte in üblicher Lautstärke und Euphorie an die Anwesenden in der Klingenhalle zu richten, war es so etwas wie ein bisschen Normalität bei einem Heimspiel des Bergischen HC. Zurück kam Applaus und Trommelwirbel von den mit Abstand auf der Tribüne sitzenden Helfern des Handball-Erstligisten, die seit Dienstagnachmittag die Spielstätte in Solingen so vorbereitet hatten wie zu jeder Meisterschaftspartie. Was neben den knapp 50 Ehrenamtlern und einigen Pressevertretern fehlte, war weiteres Publikum. Die bis zu 950 möglichen Zuschauer waren nach dem Anfang der Woche in Solingen auf 48,5 gestiegenen Corona-Inzidenzwert bekanntlich nicht mehr zugelassen.