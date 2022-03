Handball-Bundesliga : Den Spielverlauf auf den Kopf gestellt

Solingen Der Bergische HC lief gegen die TSV Hannover-Burgdorf von Begin an einem Rückstand hinterher – nach einem famosen Endspurt stand ein 25:23 (11:15)-Heimsieg.

Was es bedeuten kann, vor einer großen Kulisse zu spielen, hatte der Bergische HC zuletzt bei seinem jüngsten Auswärtsspiel gegen den SC Magdeburg erfahren – auch mit der riesigen Unterstützung der eigenen Fans wurde der Tabellenführer der Handball-Bundesliga zu einem überaus deutlichen 38:25-Erfolg getragen. Am Donnerstagabend im Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf durften auch die Löwen in der Klingenhalle erstmals in diesem Jahr wieder vor einem größeren Publikum antreten – nach zuletzt rund 750 Zuschauern hätten nach den neuen Richtlinien der Corona-Schutzverordnung 1700 Fans dem Tabellenzwölften den Rücken stärken können. Letztendlich sahen 1516 Anhänger den 25:23 (11:15)-Erfolg des BHC gegen die Niedersachsen.

7. Minute Löwen-Keeper Tomas Mrkva startet mit zwei starken Paraden in die Partie. Seine Vorderleute allerdings können sich die Ballgewinne nicht zunutze machen. Linus Arnesson scheitert per Siebenmeter an TSV-Schlussmann Domenico Ebner, zwei Pässe an den Kreis und auf Linksaußen kommen nicht an. Der erste Treffer gelingt Tom Kare Nikolaisen zum 1:2.

Statistik BHC – TSV Hannover-Burgdorf 25:23 BHC: Mrkva (2 Paraden), Rudeck (1; ab 24. / 7 Paraden) – Darj (2), Schönningsen (2), Weck (1), Fraatz, Babak (1), Szücs (1), Arnesson (2), Bergner, Nikolaisen (3), Boomhouwer (4), Hansson (2), Stutzke (4), Schmidt (2). TSV: Ebner (16 Paraden, davon ein Siebenmeter), Lesjak (n.e.) – Cehte (7), Roscheck, Mävers (4), Hansen (4/2), Pevnov (2), Kuzmanovski, Krone, Edvardsson (2), Schröder, Brozovic, Fischer (4), Feise, Büchner. Schiedsrichter: Sebastian Grobe / Adrian Kinzel. Zuschauer: 1516. Das nächste Spiel: HSG Wetzlar – Bergischer HC (Samstag, 26. März, 15.30 Uhr).

10. Minute Die 6:0-Abwehr der Hannoveraner erweist sich in der Anfangsphase als kompakt und überaus beweglich. Für Linus Arnesson, Alexander Weck oder Simen Schönningsen ergeben sich im Rückraum keine Freiräume. Auf der Gegenseite sieht das etwas anders: Angeführt von Veit Mävers auf der Mittelposition erarbeiten sich die Gäste in der 10. Minute erstmals eine Drei-Tore-Führung (6:3).

18. Minute Eine Zwei-Minuten-Strafe für Hannes Feise spielt dem BHC in die Karten. Mit einem Akteur mehr auf dem Feld sind die Lücken plötzlich da für Simen Schönningsen per Durchbruch und Linus Arnesson aus dem Rückraum, um auf 7:8 zu verkürzen. Obwohl der Anschluss geschafft ist, setzt Trainer Sebastian Hinze mit Tomas Babak und Lukas Stutzke auf neue Kräfte im Rückraum.

19. Minute Der BHC konnte bislang noch nicht sein Tempospiel aufziehen. Es fehlten schlichtweg die Ballgewinne. Den ersten Treffer nach einem Schnellangriff erzielt Lukas Stutzke zum 9:10 nach einem Fehlversuch von Nejc Cehte knapp neben das Gehäuse von Tomas Mrkva, der den Halblinken mit einem mustergültigen Pass in den Lauf in Szene setzte.

30. Minute Die Niedersachsen agieren unbeeindruckt von den BHC-Aktionen und spielen bis zum Gang in die Kabinen auf ihrem guten Niveau ohne große Fehler konstant weiter – vor allem in der Abwehr. Gegen die kompakte Deckung wirken die Löwen oftmals ratlos, und die Fehler häufen sich. In der 27. Minute stellt Evgeni Pevnov das Ergebnis erstmals auf eine Vier-Tore-Führung (14:10), die auch nach Ablauf der ersten Halbzeit beim 15:11 Bestand hat. Der letzte Wurf von David Schmidt ist zwar gut vorbereitet, der Ball fliegt jedoch knapp über die Latte ins Schutznetz.

31. Minute Tom Kare Nikolaisen und Simen Schönningsen kommen in den ersten beiden Offensivaktionen frei zum Abschluss. Wie schon dreimal im ersten Abschnitt vereitelt Domenico Ebner beide freien Chancen. Bei Linus Arnessons Wurf aus dem Rückraum zum 12:16 hat der Recken-Torwart zwar auch seine Hände am Ball, kann diesen aber nicht kontrollieren.

41. Minute Wie ein roter Faden zieht sich das Auslassen der freien Großchancen durch das Spiel. In Überzahl erzielt Jeffrey Boomhoudas 14:18. Sein folgender Dreher von Linksaußen wird von Domenico Ebner mit der Fußspitze an den Pfosten gelenkt.

44. Minute Nach dem spektakulärsten Tor des Abends wachen die Zuschauer in der Klingenhalle auf. Christopher Rudeck pariert einen Wurf mit den Füßen. Von dort prallt der Ball geradlinig ab und bekommt so viel Tempo, dass er ohne Chance auf eine Abwehr ins verwaiste TSV-Gehäuse zum 17:20 rollt. Und nach den Treffern von Emil Hansson und Lukas Stutzke zum 19:20 ist sie da, die Stimmung, die eine Heimmannschaft zum Sieg tragen kann.

53. Minute Dem BHC wollen die wichtigen Tore nicht gelingen. Beim Stand von 19:21 scheitert Max Darj vom Kreis an Domenico Ebner, anschließend gelingt dem TSV-Schlussmann eine Doppelparade gegen Emil Hansson von Rechtsaußen und Jeffrey Booumhouwer beim Nachwurf. Zum Glück für die Gastgeber gehen auch die Niedersachsen fahrlässig mit ihren Möglichkeiten um, so dass sich nach Max Darjs 20:21 und einer Glanzparade von Christopher Rudeck die große Chance auf den Ausgleich ergibt. Max Darj nutzt sie nach einem lang ausgespielten Angriff zum 21:21.