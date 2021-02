Handball-Bundesliga : Hohes Tempo – kompakte Abwehr

Minden / Solingen Mit einem ungefährdeten 36:29 (16:13) bei GWD Minden startete Handball-Bundesligist Bergischer HC perfekt in die zweite Saisonhälfte. Mit dem Auswärtssieg kletterten die Löwen auf Tabellenrang sechs.

Nach der positiven Bilanz von 9:3 Punkten in den sechs Dezember-Spielen meldet sich der Bergische HC zum Auftakt der zweiten Saisonphase in der Handball-Bundesliga mit zwei weiteren Punkten zurück. Die Partie beim GWD Minden im Spielfilm.

1. Minute Im Nachholspiel des siebten Spieltags bei GWD Minden gehörte Routinier Csaba Szücs zwar wieder zum Kader, doch Löwen-Coach Sebastian Hinze vertraute in der Startformation auf die zuletzt gut eingespielten Max Darj und Tom Kare Nikolaisen im Innenblock.

9. Minute Der gute Start ist eng mit dem Namen Lukas Stutzke verbunden. Drei Treffer steuert der WM-Fahrer zur 6:3-Führung bei – auch weil er trotz zweier Fehlversuche weiter selbstbewusst in die Zweikämpfe geht und auf der linken Angriffssseite bei seinem Elan kaum zu stoppen ist.

21. Minute David Schmidt war rund 20 Minuten lang von der Mindener Abwehr gut in Schach gehalten worden. Dann aber nutzte der Nationalspieler sogleich die Gelegenheit, als sich ihm Freiräume bieten, zu zwei sehenswerten Rückraum-Toren zum 13:9 und 14:9.

26. Minute Nach einer Zeitstrafe gegen Tom Kare Nikolaisen büßt der Bergische HC etwas von seinem verdienten Fünf-Tore-Vorsprung ein. Christoffer Rambo trifft per Durchbruch (10:14), Mats Korte mit einem Wurf ins von Christopher Rudeck verlassene Gehäuse (11:14).

30. Minute In der Endphase der ersten Halbzeit haben die Löwen gegen eine bewegliche Mindener Abwehr Mühe, sich auch weiterhin in gute Wurfpositionen zu bringen, um den Vorsprung bis zum Gang in die Kabinen wieder auf mehr als drei Treffer auszubauen. Fast bei jedem Angriff droht das Zeitspiel.