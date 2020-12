Handball-Bundesliga : BHC holt Remis in Göppingen

Nicht nur aufgrund seiner sieben Treffer war BHC-Mittelmann Linus Arnesson einer der auffälligsten Akteure in der Offensive. Foto: imago images/Eibner/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Der Bergische HC ist mit einem 26:26 (12:12)-Remis bei Frisch Auf Göppingen in den Jahresendspurt gestartet. Die Löwen waren von den Spielanteilen das bessere Team, schafften es aber nicht, aus ihren mehrfachen Zwei-Tore-Führungen Profit zu schlagen.

In einer spannenden Schlussphase schien der Bergische HC alle Vorteile auf seiner Seite zu haben. Fünf Minuten vor Ende hatte Max Darj sein Team mit dem 25:23 zum wiederholten Mal in der zweiten Hälfte mit zwei Treffern in Führung gebracht. Zudem spielten die Löwen noch mehr als eine Minute in Überzahl.