Entwicklung der Corona-Zahlen in Solingen : BHC-Spiel in Klingenhalle ohne Zuschauer

Solingen Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist am Dienstag weiter nach oben gegangen. Deswegen kann die Handballpartie zwischen dem Bergischen HC und Erlangen nicht vor Fans über die Bühne gehen.

Die Handball-Profis des Bergischen HC müssen bei der Heimspiel-Premiere am heutigen Mittwochabend ohne die Unterstützung ihrer Fans auskommen. Denn nachdem die Corona-Fallzahlen in Solingen bereits am zurückliegenden Wochenende stark nach oben gegangen waren, gab es nun noch einmal einen Anstieg der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz – weswegen das Handball-Bundesligaspiel in der Klingenhalle gegen das Team des HC Erlangen jetzt unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird.