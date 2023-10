Handball-Bundesliga Oktober-Serie des Bergischen HC reißt in Magdeburg

14. Minute Mit einer spektakulären Parade bringt BHC-Keeper Peter Johannesson sein Team in Ballbesitz – der jedoch sofort wieder wechselt, weil Djibril M’Bengue ein Technischer Fehler unterläuft. Die Magdeburger laufen ihren ersten Tempogegenstoß und gehen zum ersten Mal mit zwei Treffern in Front (9:7). In der Folge bleibt M’Bengue der Pechvogel in der Offensive: Nach einer knappen Stürmerfoul-Entscheidung wehrt SCM-Schlussmann Sergey Hernandez dessen wuchtigen Wurf aus dem rechten Rückraum ab.