Handball-Bundesliga Die Visionen des verjüngten Bergischen HC

Nach Tabellenplatz elf in der Vorsaison hat man in Solingen und Wuppertal einiges dafür getan, abermals eine gute Rolle im Kreis der 18 besten Handball-Teams Deutschlands zu spielen. „Die Leistungsdichte in der HBL ist noch einmal enger geworden“, urteilt BHC-Geschäftsführer Jörg Föste mit Blick auf die Konkurrenz aus dem breiten Mittelfeld der Liga. Mit klaren Visionen geht es in die erste Saison ohne eine einzige Meisterschaftspartie vor eigenem Publikum in der Solinger Klingenhalle. Weil die Sportstätte am Weyersberg nicht mehr den technischen Voraussetzungen für die Erste Liga genügt, trägt der BHC seine Heimspiele jeweils zur Hälfte in Wuppertal in der Unihalle sowie in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Halle beziehungsweise im PSD Bank Dome aus.