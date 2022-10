Cobra Solingen

Beim Rock Club in der Cobra (Merscheider Str. 77-79) gibt es am 31. Oktober ein Halloween Special mit dem Dj Team Römer. Klassiker aus den 60ern und 70er Beat & Rock treffen auf Grunge und Alternative der 90er und 00er Jahre. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets kosten im 9 Euro im Vorverkauf, 12 Euro an der Abendkasse.

