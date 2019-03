Hallenbad Vogelsang: Trockenübung zur Eröffnung

Solingen Am Samstag feiert die Stadt die Fertigstellung des neuen Hallenbades Vogelsang mit einem Bürgerfest. Besucher haben unter anderem die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Der Badebetrieb geht am Montag los.

Die Bauzeit betrug 13 Monate. Mehr als neun Millionen Euro wurden verbaut. Und zuletzt flossen etwa 500.000 Kubikmeter Wasser in die Becken des neuen Hallenbades Vogelsang. Wobei die meisten Gäste der jetzt anstehenden Eröffnung noch nicht in den Genuss eines Sprungs ins kühle Nass kommen werden.

Nur die Synchronschwimmer des TSV zeigen ihr Können im Wasser, derweil der reguläre Badebetrieb am Montag, 25. März, startet. Was nicht heißt, dass ein Besuch am Samstag nicht lohnen würde. So wird etwa ein Spielmobil vor Ort sein und ein umfangreiches Programm für Kinder bieten. Erwachsene wiederum haben die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen – zum Beispiel auf die Technik. Ferner besteht die Möglichkeit, sich ein Erinnerungsfoto mit „Willi Welle“, dem Maskottchen der Bädergesellschaft Solingen, zu sichern. Und die Marching-Band „Brassel“ sorgt für musikalische Unterhaltung bei Speisen der „Burger Schmette“ sowie aus einem Imbisswagen.