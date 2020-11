Corona-Pandemie in Solingen : Gymnasium Vogelsang geschlossen

Solingen Alle Schüler und die Lehrer müssen ab sofort zu Hause bleiben. Der Grund: Nachdem ein Lehrer mit Corona infiziert ist, müssen zunächst Tests durchgeführt werden. Die Ergebnisse sollen am Mittwoch vorliegen.

Es ist die schlechte Nachricht, die viele haben kommen sehen. Alle Schüler des Gymnasiums Vogelsang sind am heutigen Montagmittag nach Hause geschickt worden. Der Grund: In den Klassen 5 bis 7 sind sechs Schülerinnen und Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Doch das ist noch nicht alles. Infiziert ist nämlich auch ein Lehrer, der am 2. November an einem pädagogischen Tag mit dem gesamten Kollegium des Gymnasiums teilgenommen hat. Und darum müssen nun auch sämtliche teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne, bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Das hat die Stadt am Montag mitgeteilt.