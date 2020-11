Gymnasium Vogelsang in Solingen : Schüler beschenken Kinder in Armut

Lehrerin Luisa Schubert (2.v.r.) und die Kinder Lana, Mila, Mia, Vin und Leonardo (v.l..) haben fleißig Pakete gepackt und verziert, um Kindern in Bulgarien zu Weihnachten eine Freude zu machen. Foto: Peter Meuter

Solingen Im Rahmen der Aktion „Kinder helfen Kindern“ packten die Gymnasiasten am Vogelsang dutzende Kartons mit Geschenken und verzierten die Pakete. Die werden nun nach Bulgarien gebracht.

Von Alexander Riedel

Bei einem so üppig gefüllten Gabentisch dürfte wohl kleinen und großen Menschen rund um den Globus gleichermaßen das Herz aufgehen: Eingewickelt in buntes Geschenkpapier, bemalt mit Engeln und Sternen oder beklebt mit ausgeschnittenen Tannenbäumen und Christbaumkugeln lagen am Dienstag rund 40 Versandkartons im Gymnasium Vogelsang zur Abholung bereit. „Beim Schmücken war der Kreativität keine Grenze gesetzt“, erzählt Lehrerin Luisa Schubert. Sie hatte die Teilnahme der Schule an der Aktion „Kinder helfen Kindern“ initiiert – und übergab die Geschenke für Bedürftige gemeinsam mit einigen Schülern an Dagmar Haas von den Sieben-Tages-Adventisten. Die von der protestantischen Freikirche ins Leben gerufene Hilfsorganisation Adra ist bei der internationalen Aktion federführend.

Spenden in der Adventszeit haben am Vogelsang inzwischen eine jahrelange Tradition. Bei „Kinder helfen Kindern“ war man in diesem Jahr hingegen zum ersten Mal mit von der Partie. „Es gefiel uns, dass dieser Name auch muslimische Kinder ohne speziellen Bezug zu Weihnachten mit einbezieht“, erklärt Schubert. Mit ihren Kollegen stellte sie das Projekt am Walder Gymnasium vor, zeigte den Schülern Filme von Adra – und gemeinsam ging es in den letzten Wochen, teils im Klassenverbund, teils aus eigenem Antrieb der Schüler, ans fleißige Sammeln.

Info So ist Adra entstanden Adra Die Hilfsorganisation („Adventist Development and Relief Agency“) ging aus der Freikirche der Sieben-Tages-Adventisten hervor. Weltweit gibt es Ableger in 130 Ländern. Der deutsche Zweig entstand 1986 und hat seinen Sitz heute im hessischen Weiterstadt. Zu den Arbeitsfeldern gehören Katastrophenhilfe und Entwicklungszusammenarbeit. www.adra.de

„Wir haben eine gute Mischung beisammen“, lobt Schubert ihre Schützlinge. Buntstifte und Schulhefte, Spielsachen vom Würlfelbecher über UNO-Karten bis zu Stofftieren, Mützen und Schals, Hygieneartikel und Süßigkeiten brachten die Schüler mit. Sowohl neu gekaufte Waren als auch intakte gebrauchte Spiele, die im eigenen Kinderzimmer zuletzt nur noch im Regal lagen, landeten in den Geschenkkartons, die in vier Altersgruppen zwischen drei und 17 Jahren sortiert sind. Jeder davon wird rund um die Weihnachtsfeiertage oder kurz nach dem Jahreswechsel jeweils einen glücklichen Abnehmer finden.

Bis zur Bescherung werden die farbenfrohen Pakete aber noch eine längere Reise zurücklegen: Nachdem sie Adra-Mitarbeiter noch einmal kontrolliert haben, gelangen die Kartons zu einer Spedition in Sprockhövel. Von dort geht es schließlich im Lastwagen weiter ins diesjährige Zielland Bulgarien, wo die Geschenke an arme Kinder und Jugendliche aus Heimen und Schulen verteilt werden. „Zugleich knüpfen wir mit der Aktion Kontakte vor Ort und öffnen Türen für weitere Hilfsprojekte“, berichtet Dagmar Haas.