Klinikum-Masterplan 2025 : Gutachter sollen Ärztehaus am Klinikum prüfen

Ambulante Fälle könnten am Klinikum künftig in einem Ärztehaus behandelt werden. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Beteiligungsausschuss gab jetzt grünes Licht für die geplante Neuorganisation des größten Solinger Krankenhauses.

Am Ende wurde die Zeit knapp. Jedenfalls schafften es die Mitglieder des Beteiligungsausschusses am Montagabend nicht mehr, den Wirtschaftsplan für das Städtische Klinikum zu behandeln – weswegen das Zahlenwerk nun erst im Januar an die Reihe kommt. Wobei schon jetzt klar ist, dass die Kennziffern einmal mehr unerfreulich aussehen. So droht dem Krankenhaus im laufenden Geschäftsjahr erneut ein Verlust, der diesmal sogar über zwei Millionen Euro liegen könnte.

Dabei ist es das erklärte Ziel, innerhalb der nächsten fünf Jahre die Wende zu schaffen. Aus diesem Grund wurde nun von Beteiligungsausschuss und Sozialausschuss ein Masterplan 2025 auf den Weg gebracht, mit dem der medizinische Bereich des Klinikums fit gemacht werden soll für die Zukunft – und in dem unter anderem ein altes Vorhaben auftaucht. So gibt es nach Informationen unserer Redaktion ernsthafte Überlegungen, die Einrichtung eines Ärztehauses am Klinikum zu prüfen. „Das sollen im nächsten halben Jahr Gutachter untersuchen“, war am Dienstag aus Teilnehmerkreisen der Ausschusssitzung zu erfahren.

Die Idee: Ambulante Fälle könnten fortan in einem solchen Ärztehaus behandelt werden, das Teil eines Medizin-Campus’ wäre. So schwebt den Verantwortlichen vor, eine Art „Center-Management“ für das Klinikum zu entwickeln, was wiederum eine Verzahnung aller Bereiche gewährleisten würde. Das Ziel ist es, bis zu sechs Millionen Euro jährlich einzusparen. „Es war klar, dass wir Lösungen für den medizinischen Bereich brauchen“, sagte ein Insider auch mit Blick auf die diesbezüglich gescheiterten Gespräche mit Leverkusen. Und wichtig sei zudem, dass die Beschäftigten nicht mit immer neuen Gerüchten zu einer Umstrukturierung verunsichert würden.

Die BfS schloss sich derweil den Fragen der Initiative „Pro Klinikum“ an. So müsse beispielsweise sichergestellt sein, dass Veränderungen nicht gegen die Mitarbeiter durchgeführt werden.

(or)