Neuer Anschluss für Solinger Stadtautobahn geplant Grundstücks-Verhandlungen für Anschluss Scheuren sollen starten

Für die zahlreichen Firmen nehmen im Industriegebiet Scheuren ist es zunächst einmal eine gute Nachricht. Denn nachdem es in der zurückliegenden Zeit um den schon seit Jahren in der Diskussion stehenden Anschluss des Industriegebiets an die Viehbachtalstraße relativ ruhig gewesen ist, kommt nun neue Bewegung in die Angelegenheit. So hat sich der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Wohnungswesen bei seiner Sitzung am Donnerstagabend mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, dass sich die Stadt in Zukunft aktiv für eine Umsetzung des Projekts einsetzt.