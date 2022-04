Veranstaltung in Solingen mit mehr als 8000 Besuchern : Großes Treffen der Oldtimerfreunde

Foto: Fred Lothar Melchior 15 Bilder Impressionen von den „Grünewald Classics“ in Solingen

Solingen Die „Grünewald Classics“ legen im dritten Anlauf einen überzeugenden Start hin. Präsentiert wurden Fahrzeuge vom Kleinwagen bis zum Millionen Euro teuren Luxusauto.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fred Lothar Melchior

Sie lieben ihr Hobby, und andere teilen ihre Begeisterung: Wenn Robert Bröhl mit seinem Ford Model A unterwegs ist, winken ihm Menschen fröhlich zu. Da stört es nicht, wenn der 1931 in Köln gebaute Typ „Fordor Sedan Deluxe“ vielleicht den Verkehr aufhält, obwohl er „theoretisch“ 104 km/h, eher aber maximal 80 km/h fährt. Am Samstag hatte Bröhl, der selbst bei Ford in der Domstadt arbeitet, noch einen einrädrigen Anhänger aus dem Jahr 1954 im Schlepp und entschied sich kurzfristig, am Oldtimer-Festival „Grünewald Classics“ teilzunehmen.

Knapp 1000 Pkw Model A wurden am Rhein hergestellt, zu rund 60 Prozent mit deutschen Komponenten. „Mein Wagen ist wahrscheinlich der einzig übrig gebliebene“, vermutet Bröhl. Aber weltweit laufen noch zehntausende Model A – auch weil es in den USA problemlos Ersatzteile gibt. Manche erkennt der Laie nur nicht wieder.

Info Fast alles dabei, was Rang und Namen hat Fabrikate Die Oldtimer-Dichte ist hoch im Bergischen Land – viele Aussteller kamen aus dem Städtedreieck. Die ältesten Wagen stammten aus den 1920er Jahren. Die Palette reichte von Unikaten wie einem DKW-Sportwagen (drei Zylinder, Zweitakter), dessen Karosserie 1956 in Wuppertal geschneidert worden war, bis zu Serienfahrzeugen der Feuerwehr, vom Mercedes-Flügeltürer aus der Sammlung des Solingers Sam Jordan („Raumvision“) bis zu Campingbussen von Bedford („Dormobile“) und Citroën, von der Corvette bis zum Toyota Liftback. Vertreten waren unter anderem Modelle von Auto Union, Bitter, Buick, Ferrari, Hanomag, Jaguar, Jensen, Maserati, Minerva, Packard und Simca. Auf Schloss- und Obstwiese gab es Platz für gut 200 Fahrzeuge.

Neben dem Oldtimer von Robert Bröhl hatte der Hitdorfer Christian Schmitz sein „Spielmobil“ geparkt: ein Hot Rod mit einem 5,7-Liter-Chevymotor, bei dem nur noch der unterste Rahmen von einem Ford aus dem Jahr 1929 stammt. „Das ist ein reines Cruiser-Auto“, sagt Schmitz über den in den USA umgebauten Oldtimer.

Ford warb mit „Bequemlichkeit“, „Komfort“ und „Schönheit“ für den „Fordor“. Wenn sich Anfang Juli Rolls-Royce- und Bentley-Liebhaber in Burghley House in Stamford, Lincolnshire treffen, sprechen die Veranstalter dagegen vom „Concours d’élégance“. Ein bisschen war davon auch in Gräfrath zu spüren. Wolfgang und Elke Wiegand präsentierten beispielsweise neben einem Morgan Plus 8 aus dem Jahr 1976 auch einen Bentley S1 Saloon (Baujahr 1956) und ein Unikat: ein 1935 für die Filmschauspielerin Phyllis Robins hergestelltes Bentley-Coupé (3,5 Liter Drophead).

„Das Auto gibt es nur ein einziges Mal“, betonte der stolze Besitzer, der in Remscheid das Wiegand-Werk führt. Deshalb parkte die Sonderanfertigung auch an einem besonderen Platz. Der Wagen stand abgeschirmt in der ehemaligen Gärtnerei von Schloss Grünewald, die heute Platz für Events bietet. Das Schlossgelände, lobte der Unternehmer in höchsten Tönen, sei ideal für ein Oldtimertreffen: „Es ist eine Bereicherung. So etwas hat gefehlt.“ Die Veranstaltung in Schloss Dyck sei zu groß geworden. In Gräfrath sei es gemütlich und „toll familiär“ – und die Organisation mit Rahmenprogramm sei perfekt.

Musik in den Ohren der Veranstalter. Birger Zimmermann freute sich, dass die „Zitterpartie“ zu Ende war. Zweimal war „Grünewald Classics“ wegen der Corona-Auflagen verschoben worden. „Ich kann es gar nicht glauben“, sagte der Organisator mit Blick auf den sonnenbeschienenen Park. Dort standen „Schönwetter-Autos“ der unterschiedlichsten Couleur – darunter auch der Fiat 600 von Karl-Peter und Ingrid Reiland aus Düsseldorf. „Ein 600er war unser erstes Auto“, erzählte der 83-Jährige, der im Ruhestand zu den Anfängen zurückkehrte und bei einem Gronauer Sammler für 2500 Euro den Fiat mit niederländischer Zulassung erwarb. Ein Schnäppchen, wenn man die Angebote am Wochenende verglich: Da gab es beispielsweise einen Rolls Royce Silver Cloud für 210.000 Euro und einen Horch, der eher um die drei Millionen bringen soll.

Viele der Teilnehmer an Oldtimerveranstaltungen kennen sich, sind in Gruppen oder Vereinen organisiert. Wenn die Wiegands im Sommer mit ihrem Bentley nach England fahren, haben sich die Fiat 600-Freunde bereits in Schloss Walbeck getroffen. „Dass es so viele Oldtimerbegeisterte gibt, hätte ich nicht gedacht“, kommentierte Birger Zimmermann und hofft, 2023 möglichst viele wiederzusehen und weitere begrüßen zu können. Am Wochenende waren es nach Veranstalterangaben rund 8000 Besucher gewesen.