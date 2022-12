Oldtimer-Treffen in Solingen „Grünewald Classics“ sollen wachsen

INFO

Birger Zimmermann. foto: Oberpriller Foto: Martin Oberpriller

Termin Die zweite Auflage der „Grünewald Classics“ findet am Wochenende 22. / 23. April 2023 statt. Dabei ist dieser Termin von Veranstalter Birger Zimmermann durchaus mit Bedacht gewählt. Denn nach der Beobachtung des Geschäftsführers auf Schloss Grünewald haben die Tage Ende April den Vorteil, dass dann das Wetter zumeist schon sehr schön und angenehm warm ist. So hätten die Bedingungen bereits bei den letztlich aufgrund der Corona-Krise abgesagten Terminen in den Jahren 2020 sowie 2021 mitgespielt, erinnerte sich Birger Zimmermann jetzt noch einmal. Und auch in diesem Jahr bei der „Classics“-Premiere glänzten die geschichtsträchtgen Automobile in der April-Sonne.