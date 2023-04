Grünewald Classics Ein schöner Ort für Benzingespräche

„Oldtimer are always nice to see”, kommentierte das Oberhaupt einer amerikanischen Familie, die aus Düsseldorf nach Solingen gekommen war. Die alten Fahrzeuge sind immer eine Freude fürs Auge. Das war am Sonntag nicht anders: „Es ist alles beparkt“, meldete Birger Zimmermann, bevor er auf der Bühne ein Grußwort sprach.