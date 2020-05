Wupperkanu : Kanuten erleben Neustart unter Auflagen

Die Stadt Leichlingen hat dem Unternehmen „Wupperkanu“ grünes Licht für die ersten Fahrten gegeben. Das Ordnungsamt erlaubt den Weiterbetrieb unter der Bedingung, dass Hygieneregeln und Abstände eingehalten werden.

Grundlage für den Neustart ist eine E-Mail, die Nephuth und Mit-Geschäftsführer Alexander Comes vor rund einer Woche von der Stadt Leichlingen bekamen. Deren Ordnungsamt erlaubt darin ausdrücklich den Weiterbetrieb – unter der Bedingung, dass Hygieneregeln und Abstände eingehalten und Kanus nur an höchstens zwei Personen oder ansonsten Familien mit ihren Kindern verliehen werden. Zuvor hatte sich „Wupperkanu“ mit der Anfrage und dem Konzept an den Rheinisch-Bergischen Kreis gewandt – ebenso wie an das Solinger Ordnungsamt. Letzteres habe das Anliegen an die Bezirksregierung weitergeleitet, berichtet Barbara Nephuth.