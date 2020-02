Umgestaltung von Fußgängerzone und Marktplatz : Grüne: Bäume in Fußgängerzone retten

Solingen Die Partei spricht sich für Nachbesserungen am Konzept zur Umgestaltung der Fußgängerzone aus.

„Die vorliegenden Pläne sind noch nicht der Weisheit letzter Schluss“, sagte beispielsweise Juliane Hilbricht, die bei der Ratswahl im September als Spitzenkandidatin für die Grünen antritt. Deshalb werde sie sich dafür einsetzen, dass „möglichst viele Bäume in der Fußgängerzone erhalten bleiben und für alle Bäume, die gefällt werden müssen, Ersatzbäume in nächster Nähe gepflanzt werden“, kündigte Hilbricht an. Angesichts der zu erwartenden heißen Sommer brauche Ohligs in Zukunft nämlich Zonen, in denen die Umgebung abkühlen könne.