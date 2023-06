Gründung einer Servicegesellschaft Grüne unterstellen Stadt beim Klinikum Verhinderungstaktik

Entsprechend verlangt Knoche „zumindest eine Entschuldigung vom Dezernenten“. Gleichzeitig rechnet er damit, dass CDU und SPD im Rat zustimmen. Die Grünen verzichten darum darauf, geheime Abstimmung zu beantragen. „Die einzelnen Stadträte sollen Farbe bekennen“, betonte der Grünen-Fraktionschef. In der Sache bleiben die Grünen bei ihrer Kritik. So werde die für Neueinstellungen in einigen Bereichen geplante geringere Bezahlung in ein paar Jahren das Klinikum schwächen. „So wird man gute Leute verlieren oder gar nicht bekommen“, prophezeite Frank Knoche. Eine Servicegesellschaft sei nicht zielführend, zumal das Klinikum wieder Schwarze Zahlen schreibe und nicht mehr in seiner Existenz bedroht sei. Vielmehr gelte es, interne Prozesse zu verbessern, um so zu sparen.