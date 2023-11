Neue Mountainbike-Strecke in Solingen Grüne und Linke begrüßen Einigung zu Lukastrail

Auf einem Grundstück hinter der heutigen St. Lukas Klinik, das von der evangelischen Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt, sol ldemnach ein Ersatz für den alten, im vergangenen Jahr geschlossenen Lukastrail eingerichtet werden. Tatsächlich wird der zukünftige Trail in Ohligs nicht weit von der früheren Strecke entstehen – was wiederum auf Zustimmung bei Der Linke / Die Partei trifft. „Besonders erfreulich ist, dass die neue Strecke in unmittelbarer Nähe zur alten errichtet wird“, hieß es nun vonseiten der Fraktion. Dabei werde der neue Trail in einem Landschaftsschutzgebiet und nicht in einem stärker geschützten Naturschutzgebiet liegen, sodass es dem Solinger Beirat Untere Naturschutzbehörde letztlich möglich gewesen sei, dem zukünftigen Standort des Parcours am Rande der Ohligser Heide unter gewissen Auflagen zuzustimmen.