Der Biergarten am Stadtsaal hat sich in den zurückliegenden Jahren zu einem beliebten Treffpunkt in Wald entwickelt. Doch jetzt will Inhaber Andreas Heibach die 2011 übernommene Immobilie verkaufen. Heibach hatte seinerzeit einen symbolischen Preis von einem Euro gezahlt und anschließend investiert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)