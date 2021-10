„Grüne Meilen“ in Solingen : Kinder verzichten auf das Elterntaxi

Kinder der Kita Schatzkiste und Schülerinnen und Schüler der Grundschule Stübchen präsentieren die Ergebnisse der diesjährigen Kampagne: 3955 Kinder haben 34.515 Grüne Meilen gesammelt. Foto: Peter Meuter

Solingen Ein Erfolg für die Solinger Kinder und die Umwelt: Mehr Kinder als in den letzten Jahren haben im Sommer „Grüne Meilen“ gesammelt, indem sie zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Roller zur Schule oder Kita gekommen sind.

Kinder aus drei Grundschul-Klassen und einer Kita stehen in markierten Bereichen auf dem Rathausvorplatz. Gespannt hören sie Oberbürgermeister Tim Kurzbach zu, der darüber spricht, wie wichtig klimafreundlicher Verkehr für die Umwelt ist. Er muss seine Stimme anheben, damit alle ihn hören. Der Verkehrslärm der Autos an der Konrad-Adenauer-Straße ist zu laut. Es ist eine passende Kulisse für den Abschluss der „Grüne Meilen“-Aktion am Donnerstagvormittag.

Zum 18. Mal haben Solinger Grundschüler und Kita-Kinder in diesem Sommer Meilen gesammelt. Im vergangenen Jahr war die Aktion aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. Nun jedoch beteiligten sich 21 Kindertagestätten und 13 Grundschulen an der Kampagne, die das Umweltbewusstsein der Kinder fördern soll. Zwischen Mai und September konnten die Einrichtungen eine Aktionswoche ausrufen, in der die Kinder Grüne Meilen gesammelt haben. Dazu mussten sie den Weg zur Schule oder Kita umweltfreundlich zurücklegen – zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Bus oder auf dem Roller statt im Elterntaxi.

Info Grüne Meilen werden europaweit gesammelt Aktion Das europäische Städtenetzwerks Klima-Bündnis ruft Kinder dazu auf, ihre Alltagswege in einer Aktionswoche klimafreundlich zu bestreiten. Klimakonferenz Die in Solingen gesammelten Meilen werden im November zusammen mit den anderen Meilen aus Deutschland und Europa bei der 26. internationalen UN-Klimakonferenz in Glasgow übergeben.

Insgesamt machten 3955 Solinger Kinder bei der Aktion mit. „So viele waren es noch nie“, sagt Julia Ogiermann, Umweltberaterin bei der Verbraucherzentrale, zu der regen Beteiligung. Und die große Zahl der Teilnehmenden sorgte dann auch für ein Rekord-Ergebnis: Die beteiligten Kinder haben zusammengerechnet 34.515 Grüne Meilen gesammelt. Ein beachtliches Ergebnis, findet auch Oberbürgermeister Kurzbach. „Ich bin stolz auf euch“, sagt er zu den corona-bedingt kleinen Delegationen der Kita Schatzkiste, der Grundschule Stübchen und der Grundschule Uhlandstraße, die die Solinger Kinder zum Abschluss der Aktion auf dem Rathausvorplatz vertreten.

Die Aktion soll zum Umweltschutz beitragen und das Bewusstsein der Kinder für klimafreundlichen Verkehr stärken, wie Kurzbach in seiner Ansprache – kindgerecht vorgetragen – deutlich macht. „Das meiste CO 2 wird ausgestoßen, wenn wir mit dem Auto kurze Strecken fahren, zum Beispiel zur Schule oder zur Kita“, erklärt er. Außerdem werde dadurch die Verkehrssicherheit der Kinder trainiert und die Bewegung gefördert – „gegen das Bäuchlein“, wie Kurzbach scherzhaft anmerkt.

Da zum Umweltschutz aber nicht nur der Verkehr gehört, konnten die Kinder neben den Grünen Meilen auch zusätzliche Meilen fürs Energiesparen und eine klimaschonende Ernährung sammeln. 6114 Zusatzmeilen kamen dabei zustande – ebenfalls ein Rekord, wie Julia Ogiermann verkündet.

Zum Begleitprogramm der Aktion gehörte in diesem Jahr zudem erstmals ein Malwettbewerb. Unter dem Motto „Ich bin Umweltprofi und sammel Grüne Meilen“ konnten die Kinder bildlich darstellen, was sie bei den Grünen Meilen bewegt hat oder was ihnen aufgefallen ist. Ausgezeichnet wurden beim Abschluss der diesjährigen Kampagne vier der 204 eingesandten Bilder. Bei den Kindertagestätten nahm nur eine Einrichtung teil. In der Kategorie gewann Louis Roesler aus der Kita Schatzkiste. Bei den Grundschulen gingen zwei zweite Plätze an die Grundschule Stübchen, an Liana aus der Klasse 2c und Lola aus der 4b. Auf Platz eins wählte die Jury das Bild von Marie Jacobs aus der Klasse 4c der Grundschule Uhlandstraße. Ihr Bild zeigt die Erdkugel auf einem Roller fahrend. „Damit sie nicht die Umwelt verschmutzt“, sagt die Siegerin über den Gedanken hinter ihrem Bild.