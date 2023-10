Letzter Öffnungstag Ende Oktober Grüne kritisieren Aus für DB-Agentur am Solinger Hauptbahnhof

Die Solinger Grünen wähnen sich nach der für Ende Oktober angekündigten Schließung der DB-Agentur im Hauptbahnhof in Ohligs in einer Art Déjà-vu. „Geschichte wiederholt sich: 2017 wurde das Kundencenter geschlossen und durch eine DB-Agentur ersetzt. Nun droht, dass auch diese schließt. Das wäre ein herber Schlag“, hieß es am Dienstag bei der Partei, die die Maßnahme dementsprechend kritisert.