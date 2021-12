Politische Personalien : Vaeckenstedt könnte auf Hilbricht folgen

Solingen Der Stadtdienst Wohnen im Solinger Rathaus braucht eine neue Leitung. Die Fraktionssprecherin der Solinger Ratsfraktion von Bündnis 90 / Die Grünen hat sich auf die vakante Stelle beworben.

Inzwischen hat sich die Lage aber bereits ein wenig geklärt. So war am Montag zu erfahren, dass – im Fall einer Wahl Hilbrichts – wohl Silvia Vaeckenstedt in die Fraktion nachrücken würde, um dort die Aufgaben zu übernehmen. Eine mögliche Entscheidung soll im Januar getroffen werden. Wobei auch die Personalie Silvia Vaeckenstedt in der Ratsfraktion nicht von langer Dauer sein muss. Nachdem die Sprecherin der Kreispartei nämlich im September bei der Bundestagswahl als Direktkandidatin angetreten war, zieht es Vaeckenstedt jetzt in den Landtag. Sie tritt im Wahlkreis Solingen I als Direktkandidatin an. Der neue NRW-Landtag wird am Sonntag, 15. Mai 2022, gewählt.