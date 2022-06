Großveranstaltungen in Solingen : Die Rückkehr zur Normalität mit angezogener Bremse

Meinung Solingen Beim Feiern gibt es Nachholbedarf. Aber das Risiko der Macher ist noch hoch. Besucher können helfen, indem sie früher Tickets kaufen.

Das Doppel-Open-Air am vergangenen Wochenende im Walder Stadion war ein voller Erfolg. An insgesamt zwei Tagen genossen Tausende von Besuchern die wiedergewonnene Freiheit, nach zwei Jahren Corona-Zwangspause endlich mal wieder unter Leuten zu sein, zu feiern und dabei die Alltagsssorgen ein wenig hinter sich zu lassen.

Die Leute haben, daran kann es keinen Zweifel geben, großen Nachholbedarf. Allerdings ist dadurch nicht automatisch alles wieder in Butter. Speziell die Veranstaltungsbranche hat in der Corona-Krise stark gelitten. Wobei ein Blick hinter die Kulissen verdeutlicht, dass die schweren Zeiten noch lange nicht vorbei sind. Denn tatsächlich bleibt zum einen abzuwarten, was angesichts neuer Probleme in der Zukunft noch alles an Schwierigkeiten wird. Und zum anderen ist ebenfalls noch unklar, wie es mit der Corona-Krise sowie den politischen Antworten auf sie im nächsten Herbst weitergeht. Die Signale aus der Politik sind augenblicklich jedenfalls noch recht vielstimmig, um es an dieser Stelle mal zurückhaltend zu formulieren.