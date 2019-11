Durchsuchungen wegen Kreditbetrugs : Großrazzia in Solingen

Großrazzia in Solingen

Solingen Mehreren Verdächtigen werden Kreditbetrügereien im großen Stil vorgeworfen. Neben Solingen sind auch noch andere Städte betroffen.

Die Sicherheitsbehörden haben am Mittwochmorgen zu einem großen Schlag gegen die organisierte Kriminalität ausgeholt. Seit 6 Uhr laufen in Solingen und mehreren anderen Städten Durchsuchungen in zahlreichen Gebäuden.