Schlag gegen organisierte Kriminalität : Großrazzia gegen Clankriminalität auch in der Solinger Nordstadt

Kistenweise trugen Polizisten Beweismaterial aus einem Gebäude an der Konrad-Adenauer-Straße. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Solingen Insgesamt fünf Mitgliedern einer arabischstämmigen Großfamilie wird vorgeworfen, Geldwäsche in großem Stil betrieben zu haben. Bei der Razzia wurde auch ein Objekt an der Konrad-Adenauer-Straße durchsucht.

Die Autofahrer im morgendlichen Berufsverkehr mussten sich etwas in Geduld üben. Mit einer groß angelegten Razzia haben die Polizei, die Schwerpunktabteilung für Wirtschaftsstrafsachen bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf sowie die Steuerfahndung Wuppertal am Mittwochmorgen zu einem Schlag gegen die organisierte Kriminalität ausgeholt. Einer der Schwerpunkte während der seit Monaten vorbereiteten Aktion lag in der Solinger Nordstadt lag. Deswegen kam es zwischenzeitlich auch zu einigen Staus.

Tatsächlich gehörte die Durchsuchung eines Objektes an der Konrad-Adenauer-Straße zu einer weit größeren Maßnahme, bei der 14 Objekte in vier Städten – neben Solingen fand die Razzia auch in Wuppertal, Leichlingen und Unna statt – im Fokus der Ermittler standen. Dabei richtete sich der Einsatz gegen fünf Mitglieder einer arabischstämmigen Großfamilie, denen seitens der Behörden vorgeworfen wird, Geldwäsche in groß angelegtem Umfang betrieben zu haben.

Die Beamten waren am Mittwochmorgen mit mehreren Mannschaftswagen in die Nordstadt angerückt. Foto: dpa/Roberto Pfeil

So gehen die Fahnder davon aus, dass die Beschuldigten durch den Verkauf von illegalem Wasserpfeifentabak zunächst einen Millionenbetrag erlangten, den sie dann später mit Hilfe von Familienmitgliedern, Bekannten und Unternehmen in den legalen Geldkreislauf zurück schleusten.

„Nach den bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass inkriminierte Gelder unter anderem in Form von Bareinzahlungen auf die Konten der Beschuldigten und mit ihnen verbundene Unternehmen erfolgten“, teilten die an der Razzia beteiligten Behörden am Mittwochvormittag mit. Und von diesen Konten seien die Zahlungen, die etwa als Darlehen deklariert worden seien, später auf weitere Konten eingezahlt worden, sodass der Verdacht der Geldwäsche bestehe.

In anderen Fällen wiederum erfolgten Zahlungen im sechsstelligen Bereich aus dem Mittleren Osten. Diese Gelder wurden dann auf verschiedene Konten verteilt oder für die Gründung angeblicher Immobiliengesellschaften aufgewandt. „Wobei zu vermuten ist, dass entsprechende Immobiliengeschäfte nicht existierten oder nur zur Verschleierung erfolgten“, hieß es in einer Erklärung von Staatsanwaltschaft, Polizei und Steuerfahndung.

Darüber hinaus wird den Beschuldigten, die Eigentümer diverser Immobilien sind, vorgeworfen, Zwangsvollstreckungen unterlaufen, Immobilien betrügerisch erlangt und sich Zahlungen aus der Corona-Soforthilfe des Landes erschlichen zu haben. Die Razzia richtete sich zudem gegen einen Rechtsanwalt, der ebenfalls an der Geldwäsche beteiligt gewesen sein soll.