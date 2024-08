Debatte um Baupolitik Grossmann-Investor übt harsche Kritik an Stadt Solingen

Nachdem es in der zurückliegenden Wochen in der Solinger Politik zu einer neuen Diskussion über die Ausweisung zukünftiger Gewerbeflächen gekommen ist, weht nun vor allem den Grünen Gegenwind ins Gesicht – wobei Widerspruch neuerdings nicht mehr nur von der parteipolitischen Konkurrenz zu hören ist. So hat sich mit dem Unternehmer Sam Jordan als Eigentümer des alten Grossmann-Areals in Wald jetzt erstmals auch einer der direkt betroffenen Investoren zu Wort gemeldet und den Plänen der Grünen, in Zukunft speziell ehemalige Industrieflächen für neue Unternehmen bereit zu stellen, eine klare Absage erteilt.