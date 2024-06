Rücktritte im Vorstand Großes Stühlerücken bei der Solinger Lebenshilfe

Knapp drei Monate, nachdem die Solinger Lebenshilfe im April eine neue Satzung beschlossen hat, mit der sich die Organisation künftig schlanker aufstellen will, gibt es jetzt bereits früher als geplant – und damit noch vor dem eigentlichen Neustart – an der Spitze des Lebenshilfe Veränderungen. Denn wie das Mitglied des zukünftigen Lebenshilfe-Aufsichtsrats, Harald Samorey, sowie Geschäftsführer Andreas Engeln am Donnerstag mitgeteilt haben, sind in dieser Woche mit Elke Suffenplan und Gerd Schulz überraschend zwei Mitglieder des noch bestehenden alten Vorstandes sowie des Lebenshilfe-Verwaltungsrates von ihren jeweiligen Positionen in den beiden Gremien zurückgetreten.