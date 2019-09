Bürgerbeteiligung : Großer Wurf für Verkehr in Ohligs gesucht

In der kommenden Woche ist die Grundsteinlegung für das künftige O-Quartier in Ohligs. 300 neue Wohnungen werden entstehen. Die ersten Bagger sind schon auf der Großbaustelle aktiv. Foto: Meuter, Peter (pm)

Ohligs Der westlichste Solinger Stadtteil ändert sein Gesicht. Überall wird neu gebaut, 2021 sollen Fußgängerzone und Markt modernisiert werden. Darüber hinaus ist es das Ziel, den Verkehr in Zukunft intelligent zu lenken.

Neues Leben durch zusätzliche gastronomische Betriebe, mehr Grün in der Fußgängerzone und vor allem weniger Verkehr: Geht es nach den meisten Anwohnern und Bürgern, wird das Ohligser Zentrum sein Aussehen in den kommenden Jahren nicht allein durch den Bauprojekte des neuen O-Quartiers und der zukünftigen Sparkassen-Niederlassung mit integriertem Supermarkt am Marktplatz maßgeblich verändern.

Das ist unter anderem das Ergebnis einer mehrstündigen Bürgerbeteiligung, zu der die Stadt Solingen, die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Ohligs, die Ohliger Werbe- und Interessengemeinschaft(OWG) sowie die Ohligser Jongens am Donnerstagnachmittag auf eben jenen Marktplatz im Herzen des Stadtteils eingeladen hatten. Und bei der ziemlich schnell deutlich wurde, dass sehr vieles wohl davon abhängen dürfte, inwieweit es gelingt, für die Zukunft ein tragfähiges Verkehrskonzept für Ohligs zu entwickeln.

Info Offene Fragen zur Fußgängerzone Radverkehr Es ist noch nicht entschieden, ob Zweiradfahrer in den Fußgängerbereich dürfen. Eine Lösung könnten gekennzeichnete Zonen sein. Bäume Die Bäume der Düsseldorfer Straße und am Markt werden erhalten. Gegebenenfalls gibt es Neupflanzungen und Umgruppierungen.

Erst vor kurzem wurde auf Veranlassung der SPD in der Bezirksvertretung (BV) Ohligs eine entsprechende Untersuchung auf den Weg gebracht. Wobei schon jetzt klar ist, dass mit einzelnen isolierten Maßnahmen nicht getan sein wird. Schließlich geht es doch darum, möglichst große Teile des Autoverkehrs später einmal aus dem eigentlichen Kernbereich herauszuhalten.

Etwa auf der Lennestraße, wo sich in den zurückliegenden Jahren eine gastronomische Szene entwickelt hat, die wiederum nur blühen kann, wenn ihr die Pkw und auch die Busse, die heute noch auf der Lennestraße fahren, nicht allzu sehr auf die Pelle rücken. Deshalb existieren erste Überlegungen, den ÖPNV in diesem Bereich genauso zu reduzieren, wie es nötig erscheint, Autos in Parkhäuser zu lotsen. „Dazu brauchen wir aber ein elektronisches Parkleitsystem“, forderte der Geschäftsführer der Ohligser Jongens, Joachim Junker, der am Donnerstag zudem noch einmal klarstellte, der Marktplatz selbst müsse zukünftig autofrei sein.

Die letztgenannte Vorstellung ist ein Punkt, dem Stadtdirektor Hartmut Hoferichter durchaus etwas abzugewinnen vermag – zumal viele der zahlreichen Bürger bei der Bürgerbeteiligung ihrerseits Vorschläge in diese Richtung machten. Bäume, die im Sommer Schatten spenden, ein Wasserspiel in der Mitte des Platzes, Spielflächen für Kinder und eine Bühne für Veranstaltungen – auf den Zetteln, die rund um den neuen Bürgerdialog-Bauwagen der Stadt Solingen ausgefüllt wurden, sammelten sich die Ideen für einen neuen Marktplatz.

„Viele dieser Anregungen können wir aufgreifen“, versprach Stadtdirektor Hoferichter, der ferner den Zeitplan für die Erneuerung der Ohligser City präsentierte. So wird es auch auf Basis der Bürgerideen bis Jahresende einen Architektenwettbewerb für Markt und Fußgängerzone geben. Sobald die Sieger feststehen, geht es 2020 in die Planung, ehe 2021 die Realisierung des Vier-Millionen-Euro-Projekts erfolgen soll. „Der Zeitpunkt ist günstig, weil dann die Arbeiten am O-Quartier und Sparkasse weit fortgeschritten beziehungsweise abgeschlossen sind“, erläuterte Hartmut Hoferichter.

Bei der Bürgerbeteiligung auf dem Markt konnten von Passanten Ideen eingebracht werden. Foto: Meuter, Peter (pm)