Autocorso mit 2500 Fans Großeinsatz der Polizei nach Türkei-Spiel in Solingen

Die türkische Nationalmannschaft eilt bei der zurzeit in Deutschland laufenden Fußball-Europameisterchaft von Erfolg zu Erfolg – und angesichts dieser Siegesserie kennt die Begeisterung der Fans selbst in unseren Breiten kaum noch Grenzen. So haben nach dem überraschenden 2:1-Erfolg ihrer Elf gegen die eigentlich favorisierten Österreicher am Dienstagabend erneut zahlreiche türkische Fußballfans auch in Solingen die Nacht zum Tag gemacht und große Teile der Innenstadt bis in die frühen Morgenstunden zeitweilig in ein Meer aus roten Fahnen mit Halbmond verwandelt.