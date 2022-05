Weiträumige Absperrungen in Solingen : Großeinsatz der Polizei am Ohligser Marktplatz

Ohligs In der Sparkassen-Filiale am Ohligser Markt hat es am Dienstagmorgen einen großen Polizeieinsatz gegeben. Ein Mann hatte gedroht, sich etwas anzutun. Der Einsatz ging ohne Verletzte zu Ende.

Ein Großeinsatz der Polizei hat am Dienstagmorgen in Ohligs für Aufregung gesorgt. Wie ein Sprecher der Polizei später mitteilte, hatte ein Mann, der sich offenbar in einer persönlichen Krisensituation befand, den Einsatz gegen neun Uhr in der Zweigstelle der Stadt-Sparkasse am Ohligser Marktplatz ausgelöst. Um andere nicht zu gefährden sperrten Polizei und Feuerwehr die Sparkasse ab. Anschließend gelang es den herbeigerufenen Beamten, die Situation zu entschärfen und den Mann, der zu einer Gefahr für andere und für sich selbst zu werden drohte, aus der Filiale zu holen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Während des Einsatz hatte es in Ohligs Gerüchte über eine Geiselnahme gegeben. Dies wurden im Anschluss an den Einsatz von der Polizei dementiert.